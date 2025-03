RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Montagmittag ins Plus

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RWE. Zuletzt stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 32,91 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 32,91 EUR zu. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 33,30 EUR zu. Bei 32,71 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 1.324.140 RWE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,35 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 19.12.2024 Kursverluste bis auf 27,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 18,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,18 EUR je RWE-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,56 EUR an.

RWE veröffentlichte am 20.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -3,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 8,27 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 7,61 Mrd. EUR umsetzen können.

RWE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,18 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Nachmittag

Börse Frankfurt: DAX verbucht am Freitagnachmittag Abschläge

Schwacher Handel: Das macht der LUS-DAX aktuell