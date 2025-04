RWE Aktie News: RWE gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 33,98 EUR zu.

Das Papier von RWE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 33,98 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 34,29 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 33,91 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.163.713 RWE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,35 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 22,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,18 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,38 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 20.03.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -3,17 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 8,27 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,61 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,23 EUR je Aktie belaufen.

