RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit Abschlägen

Das Papier von RWE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 24.06.2022 16:22:00 Uhr ging es um 4,3 Prozent auf 36,95 EUR abwärts. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 36,92 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 38,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.836.181 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 15,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.07.2021 bei 28,39 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 30,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,08 EUR aus.

Am 12.05.2022 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,09 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8.002,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 67,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.783,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte RWE am 11.08.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 10.08.2023 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,80 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

