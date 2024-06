RWE Aktie News: RWE gewinnt am Nachmittag an Boden

Notierung im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 33,63 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 33,63 EUR zu. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,65 EUR zu. Bei 33,41 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 636.994 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 20,55 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,08 EUR am 20.03.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 10,56 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,73 EUR.

Am 15.05.2024 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 2,15 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,63 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 29,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. Am 14.08.2025 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,75 EUR je RWE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

XETRA-Handel DAX schließt in der Verlustzone

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Nachmittag im Minus

Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Verluste