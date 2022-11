RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Vormittag fester

Das Papier von RWE legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 41,23 EUR. Bei 41,44 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 41,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.094 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,23 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,22 EUR am 24.11.2021. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 27,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2020 wurde eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,995 EUR. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 53,05 EUR.

Am 10.11.2022 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte RWE ebenfalls ein EPS von 2,03 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.744,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 121,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.855,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 14.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 15.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,99 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie, E.ON-Aktie & Co. im Aufwind: Sicherheit über Übergewinnsteuer stützt Versorger

Stromverbrauch in Deutschland geht zurück

RWE-Aktie: 18.000 Beschäftigte erhalten ab Februar mehr Gehalt

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com