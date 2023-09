RWE Aktie News: RWE am Montagmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 36,27 EUR abwärts.

Die RWE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 36,27 EUR abwärts. Die RWE-Aktie sank bis auf 36,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,59 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 283.737 RWE-Aktien.

Am 25.01.2023 markierte das Papier bei 43,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,07 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.09.2023 bei 35,76 EUR. Abschläge von 1,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 10.08.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 34,01 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.476,00 EUR im Vergleich zu 8.298,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte RWE am 14.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 13.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2023 4,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

