RWE Aktie News: RWE am Vormittag stärker

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 32,75 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 32,75 EUR. Bei 32,89 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,68 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 92.500 RWE-Aktien.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 36,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 9,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,56 EUR.

Am 20.03.2025 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte RWE ebenfalls -3,17 EUR je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,27 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RWE einen Umsatz von 7,61 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 20.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,18 EUR je RWE-Aktie belaufen.

