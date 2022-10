RWE Aktie News: RWE am Mittag tiefer

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 39,03 EUR. Die Abwärtsbewegung der RWE-Aktie ging bis auf 38,76 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,17 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 176.229 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,23 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,64 EUR. Dieser Wert wurde am 15.11.2021 erreicht. Abschläge von 23,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,985 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 0,850 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,85 EUR für die RWE-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 11.08.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,80 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8.298,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RWE 3.792,00 EUR umgesetzt.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 14.11.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 3,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Trading Idee: RWE - Bärische Tageskerze am 200er-EMA

Strompreis zu hoch: Strompreisdeckel kommt noch vor Gaspreisbremse

RWE-Aktie reduziert Verluste nach Goldman Sachs-Kommentar : RWE weitgehend erholt von kräftigem Minus nach Goldman-Kommentar

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com