RWE Aktie News: RWE am Dienstagmittag gesucht

Um 28.06.2022 12:22:00 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 37,07 EUR zu. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,34 EUR an. Bei 37,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 494.150 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei 43,97 EUR erreichte der Titel am 20.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 15,69 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.07.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,39 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 30,57 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 48,08 EUR angegeben.

Am 12.05.2022 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,09 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 8.002,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.783,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2022 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 10.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2023 1,80 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Siemens Gamesa-Aktie freundlich: RWE wählt Siemens Gamesa als bevorzugten Lieferanten für Offshore-Windpark aus

RWE-Aktie tiefer: RWE plant Wasserstoff-Produktionsanlage in Rostock

RWE-Aktie höher: RWE baut Solaranlage in Portugal - RWE kaum von Gas-Notstand betroffen

