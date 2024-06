RWE Aktie News: RWE fällt am Mittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 32,38 EUR.

Die RWE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 32,38 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 31,88 EUR. Bei 32,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 842.547 Stück.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 20.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 7,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,09 EUR je RWE-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,73 EUR für die RWE-Aktie aus.

RWE gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,58 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 6,63 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 29,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,41 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 14.08.2025 dürfte RWE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,75 EUR je RWE-Aktie.

