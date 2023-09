RWE Aktie News: RWE am Nachmittag höher

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von RWE. Zuletzt stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 35,42 EUR.

Das Papier von RWE konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 35,42 EUR. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 35,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 34,81 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 991.177 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,55 EUR. 22,95 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,57 EUR am 28.09.2023. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 2,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 10.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR gegenüber -0,12 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 34,01 Prozent auf 5.476,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,81 EUR fest.

