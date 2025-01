RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag mit Einbußen

So entwickelt sich RWE

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 29,30 EUR.

Das Papier von RWE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 29,30 EUR ab. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 29,30 EUR ein. Bei 29,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 42.107 RWE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 36,35 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,06 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 5,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,09 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,33 EUR.

Am 13.11.2024 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,56 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 21,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 20.03.2025 erwartet. Am 12.03.2026 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2024 2,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

