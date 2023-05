RWE Aktie News: RWE verteidigt am Dienstagvormittag Vortagesniveau

Aktien in diesem Artikel RWE 39,03 EUR

Mit einem Kurs von 39,03 EUR zeigte sich die RWE-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 39,04 EUR. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 38,96 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,03 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17.906 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 14.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,63 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.07.2022 Kursverluste bis auf 34,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 52,09 EUR angegeben.

RWE veröffentlichte am 11.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,25 EUR, nach 1,09 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 9.409,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.002,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte RWE am 10.08.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 14.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,58 EUR je RWE-Aktie belaufen.

