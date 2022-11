RWE Aktie News: Anleger greifen bei RWE am Nachmittag zu

Die RWE-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 41,96 EUR. Den Tageshöchststand markierte die RWE-Aktie bei 41,99 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 661.965 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 43,97 EUR markierte der Titel am 20.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 4,57 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 32,52 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,03 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,963 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 0,850 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 53,05 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 10.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 10.744,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 121,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 4.855,00 EUR umsetzen können.

Am 14.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 15.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von RWE.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,00 EUR je RWE-Aktie belaufen.

