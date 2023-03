RWE Aktie News: RWE reagiert am Freitagmittag positiv

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 39,47 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,54 EUR aus. Bei 39,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 280.388 RWE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,97 EUR) erklomm das Papier am 21.05.2022. Gewinne von 10,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.07.2022 bei 34,40 EUR. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 14,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 51,68 EUR.

RWE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,03 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 2,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 121,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.744,00 EUR umgesetzt, gegenüber 4.855,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

RWE wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 15.05.2024.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,35 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

