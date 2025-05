RWE Aktie News: RWE am Montagmittag nahe Vortagesniveau

So bewegt sich RWE

Die Aktie von RWE zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die RWE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 32,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Zum Vortag unverändert notierte die RWE-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 32,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 33,07 EUR. Bei 32,34 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,88 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 828.363 RWE-Aktien.

Am 16.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 36,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,50 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 17,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,10 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,22 EUR an.

RWE veröffentlichte am 20.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,05 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -3,17 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 8,27 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,61 Mrd. EUR umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2025 2,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 5 Jahren eingefahren

RWE-Aktie: Jüngste Einstufung durch JP Morgan Chase & Co.