RWE Aktie News: RWE am Montagnachmittag mit Aufschlag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RWE. Zuletzt stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 32,76 EUR.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 32,76 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 33,07 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,88 EUR. Bisher wurden heute 1.542.167 RWE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 36,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 15,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,10 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,22 EUR für die RWE-Aktie.

Am 20.03.2025 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte RWE ebenfalls -3,17 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 8,27 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 7,61 Mrd. EUR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

