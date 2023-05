RWE Aktie News: RWE gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel RWE 39,10 EUR

Das Papier von RWE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 39,10 EUR. Bei 39,32 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 38,91 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 189.941 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei 43,96 EUR erreichte der Titel am 14.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 11,06 Prozent niedriger. Am 01.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 34,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 13,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,09 EUR für die RWE-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte RWE am 11.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.409,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.002,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 14.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,58 EUR je Aktie belaufen.

