S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

S&P 500 aktuell

Das machte das Börsenbarometer in New York am Mittwoch zum Handelsschluss.

Am Mittwoch schloss der S&P 500 nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 4.274,51 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 37,812 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,302 Prozent höher bei 4.286,42 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4.273,53 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 4.238,63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4.292,07 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der S&P 500 bereits um 0,838 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, einen Stand von 4.405,71 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.06.2023, stand der S&P 500 bei 4.378,41 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 27.09.2022, einen Wert von 3.647,29 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 11,78 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 4.607,07 Punkten. Bei 3.794,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Lumen Technologies (+ 6,92 Prozent auf 1,39 USD), Norwegian Cruise Line (+ 5,85 Prozent auf 16,29 USD), Generac (+ 5,49 Prozent auf 108,89 USD), NOV (+ 4,66 Prozent auf 21,54 USD) und Carrier Global (+ 4,48 Prozent auf 55,08 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen First Republic Bank (-14,00 Prozent auf 0,09 USD), NextEra Energy (-8,23 Prozent auf 59,96 USD), Hanesbrands (-5,80 Prozent auf 3,57 USD), Newmont Mining (-5,38 Prozent auf 37,28 USD) und Organon Company (-3,83 Prozent auf 16,59 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 17.500.215 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,604 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die The Western Union Company-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,20 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net