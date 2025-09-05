S&P 500-Papier Blackstone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Blackstone-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Blackstone-Aktien gewesen.
Werte in diesem Artikel
Das Blackstone-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Blackstone-Anteile bei 33,93 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 29,469 Blackstone-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.09.2025 auf 173,30 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5.106,91 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +410,69 Prozent.
Insgesamt war Blackstone zuletzt 208,35 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
