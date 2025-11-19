S&P 500-Papier Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Globe Life-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Lohnendes Globe Life-Investment?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Globe Life-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Globe Life-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Globe Life-Papiers betrug an diesem Tag 93,35 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Globe Life-Papier investiert hätte, befänden sich nun 107,124 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14.124,26 USD, da sich der Wert eines Globe Life-Papiers am 18.11.2025 auf 131,85 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 41,24 Prozent erhöht.

Globe Life war somit zuletzt am Markt 10,44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net