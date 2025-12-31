DAX24.608 +0,5%Est505.862 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 +1,3%Nas23.481 +1,0%Bitcoin76.436 +1,2%Euro1,1734 -0,1%Öl60,08 -1,4%Gold4.347 +0,8%
Airbnb-Investment im Blick

S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbnb-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

02.01.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Airbnb-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
114,88 EUR -0,82 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Airbnb-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Airbnb-Aktie an diesem Tag 85,50 USD wert. Bei einem Airbnb-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,170 Airbnb-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 135,72 USD gerechnet, wäre die Investition nun 158,74 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 158,74 USD entspricht einer Performance von +58,74 Prozent.

Der Marktwert von Airbnb betrug jüngst 82,26 Mrd. USD. Die Airbnb-Aktie ging am 10.12.2020 an die Börse NAS. Das Airbnb-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 146,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

