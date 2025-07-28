DAX24.599 +0,4%Est505.858 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 +1,3%Nas23.482 +1,0%Bitcoin76.436 +1,2%Euro1,1734 -0,1%Öl60,08 -1,4%Gold4.347 +0,8%
Lukrativer Charter A-Einstieg?

S&P 500-Titel Charter A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Charter A-Investment von vor einem Jahr verloren

02.01.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Charter A-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Charter Inc (A) (Charter Communications)
176,46 EUR 0,92 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr wurde das Charter A-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Charter A-Anteile an diesem Tag bei 349,35 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Charter A-Papier investiert hätte, hätte er nun 28,625 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Charter A-Papiers auf 208,75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5.975,38 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 40,25 Prozent vermindert.

Der Charter A-Wert an der Börse wurde auf 27,00 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu Charter Inc (A) (Charter Communications)

DatumRatingAnalyst
15.08.2019Charter A HoldThe Benchmark Company
12.07.2019Charter A BuyPivotal Research Group
31.07.2018Charter A BuyPivotal Research Group
27.04.2018Charter A BuyPivotal Research Group
05.02.2018Charter A BuyPivotal Research Group
12.07.2019Charter A BuyPivotal Research Group
31.07.2018Charter A BuyPivotal Research Group
27.04.2018Charter A BuyPivotal Research Group
05.02.2018Charter A BuyPivotal Research Group
27.10.2017Charter A BuyPivotal Research Group
15.08.2019Charter A HoldThe Benchmark Company
27.10.2017Charter A Equal WeightBarclays Capital
22.02.2017Charter Communications NeutralMoffettNathanson
11.10.2016Charter Communications NeutralMoffettNathanson
26.05.2016Charter Communications Equal WeightBarclays Capital
04.12.2017Charter A UnderweightBarclays Capital
30.12.2008Charter Communications DowngradeCitigroup Corp.
12.09.2007Charter Communications ErsteinschätzungLehman Brothers Inc.
09.06.2005Charter Comm. ErsteinschätzungGoldman Sachs
09.06.2005Update Charter Communications Inc.: UnderperformGoldman Sachs

