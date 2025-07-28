S&P 500-Titel Charter A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Charter A-Investment von vor einem Jahr verloren
Anleger, die vor Jahren in Charter A-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurde das Charter A-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Charter A-Anteile an diesem Tag bei 349,35 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Charter A-Papier investiert hätte, hätte er nun 28,625 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Charter A-Papiers auf 208,75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5.975,38 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 40,25 Prozent vermindert.
Der Charter A-Wert an der Börse wurde auf 27,00 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Charter A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Charter A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Charter A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent