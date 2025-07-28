S&P 500-Titel Charter A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Charter A-Investment von vor einem Jahr verloren

Lukrativer Charter A-Einstieg?

Anleger, die vor Jahren in Charter A-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde das Charter A-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Charter A-Anteile an diesem Tag bei 349,35 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Charter A-Papier investiert hätte, hätte er nun 28,625 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Charter A-Papiers auf 208,75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5.975,38 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 40,25 Prozent vermindert.

Der Charter A-Wert an der Börse wurde auf 27,00 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net