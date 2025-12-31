DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.372 -0,2%Bitcoin75.260 ±-0,0%Euro1,1723 -0,2%Öl61,67 -0,3%Gold4.335 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 BYD A0M4W9 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
Saxo Banks "Outrageous Predictions" 2026: KI als CEO eines Fortune-500-Unternehmens Saxo Banks "Outrageous Predictions" 2026: KI als CEO eines Fortune-500-Unternehmens
Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor 5 Jahren abgeworfen Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor 5 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rentable Hilton Worldwide-Anlage?

S&P 500-Wert Hilton Worldwide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hilton Worldwide von vor 10 Jahren abgeworfen

31.12.25 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hilton Worldwide-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hilton Worldwide Holdings Inc Registered Shs When Issued
246,80 EUR -0,90 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Hilton Worldwide-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 50,18 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 19,927 Hilton Worldwide-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.12.2025 auf 290,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5.787,38 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 478,74 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Hilton Worldwide belief sich zuletzt auf 67,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Hilton Worldwide und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hilton Worldwide

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hilton Worldwide

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Hilton Worldwide Holdings Inc Registered Shs When Issued

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Hilton Worldwide Holdings Inc Registered Shs When Issued

DatumRatingAnalyst
25.10.2018Hilton Worldwide BuyB. Riley FBR
23.10.2018Hilton Worldwide OutperformCowen and Company, LLC
15.02.2018Hilton Worldwide NeutralB. Riley FBR, Inc.
27.10.2017Hilton Worldwide Equal WeightBarclays Capital
27.10.2017Hilton Worldwide NeutralFBR & Co.
DatumRatingAnalyst
25.10.2018Hilton Worldwide BuyB. Riley FBR
23.10.2018Hilton Worldwide OutperformCowen and Company, LLC
27.10.2017Hilton Worldwide Market PerformTelsey Advisory Group
26.07.2017Hilton Worldwide Market PerformTelsey Advisory Group
13.06.2017Hilton Worldwide BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.02.2018Hilton Worldwide NeutralB. Riley FBR, Inc.
27.10.2017Hilton Worldwide Equal WeightBarclays Capital
27.10.2017Hilton Worldwide NeutralFBR & Co.
27.04.2017Hilton Worldwide NeutralTigress Financial
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hilton Worldwide Holdings Inc Registered Shs When Issued nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen