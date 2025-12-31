S&P 500-Wert Hilton Worldwide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hilton Worldwide von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hilton Worldwide-Aktie Anlegern gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Hilton Worldwide-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 50,18 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 19,927 Hilton Worldwide-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.12.2025 auf 290,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5.787,38 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 478,74 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Hilton Worldwide belief sich zuletzt auf 67,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
