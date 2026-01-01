DAX24.848 ±-0,0%Est505.938 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.436 +0,9%Bitcoin75.654 -0,6%Euro1,1738 -0,2%Öl64,67 +0,4%Gold4.918 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 NVIDIA 918422 Carl Zeiss Meditec 531370 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 BASF BASF11 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen leicht im Plus -- CSG mit Mega-IPO -- Intel mit Umsatzrückgang -- BASF mit stärkerem Gewinnrückgang als erwartet -- DroneShield, Siemens Energy, Nintendo, Alibaba im Fokus
Top News
Buy-Note für Infineon-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Buy-Note für Infineon-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DroneShield-Aktie tiefer: Erreichter Meilenstein sorgt für Freigabe von Performance-Optionen DroneShield-Aktie tiefer: Erreichter Meilenstein sorgt für Freigabe von Performance-Optionen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

S&P Global: Deutsche Wirtschaft gewinnt im Januar an Stärke

23.01.26 09:44 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft hat sich im Januar beschleunigt und ist noch etwas stärker ausgefallen als in den beiden Vormonaten. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 52,5 von 51,3 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für den Monat hervorgeht. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Wer­bung

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg auf 48,7 von 47,0 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 47,5 erwartet. Der Index für den Servicesektor legte zu auf 53,3 von 52,7 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 52,7 gelautet.

"Insgesamt ist das ein guter Start ins neue Jahr", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefökonom der Hamburg Commercial Bank. "Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe kehrte zu einem - wenn auch geringen - Wachstum zurück, ebenso wie die Auftragseingänge. Noch erfreulicher ist die stärkere Belebung der Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor. Mit Blick auf die Zukunft ist die Zuversicht im Servicesektor deutlich gestiegen und in der Industrie hat sie sich auf einem soliden Niveau gehalten."

Der Internationale Währungsfonds habe seine BIP-Prognose für Deutschland um 0,2 Prozentpunkte auf 1,1 Prozent angehoben, was den Eindruck bestätige, dass sich die Wachstumsaussichten verbesserten, erklärte der Experte weiter. Dennoch bleibe die Erholung eher fragil. Der anhaltende Rückgang der Lagerbestände und ein weiterer Rückgang der Auftragsbestände im verarbeitenden Gewerbe seien deutliche Beispiele dafür.

Wer­bung

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2026 03:45 ET (08:45 GMT)