S&T Aktie News: S&T am Mittag gefragt

Die S&T-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 01.06.2022 12:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 16,06 EUR. Die S&T-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,15 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,07 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20.477 S&T-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,94 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die S&T-Aktie 32,92 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 11,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der S&T-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der S&T-Aktie wird bei 27,13 EUR angegeben.

S&T ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 329,70 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 294,10 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 04.08.2022 terminiert. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 04.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,34 EUR je Aktie belaufen.

