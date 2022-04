SAP SE Aktie News: SAP SE verteidigt am Montagmittag Vortagesniveau

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr bei 99,66 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die SAP SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 100,28 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 98,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 100,06 EUR. Bisher wurden via XETRA 590.260 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 129,74 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 30,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 94,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.02.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 137,08 EUR.

SAP SE gewährte am 22.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,86 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,69 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,51 Prozent auf 7,54 Milliarden EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,98 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 22.04.2022 gerechnet. Schätzungsweise am 25.04.2023 dürfte SAP SE die Q1 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,86 EUR je SAP SE-Aktie.

