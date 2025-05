SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag im Minusbereich

So entwickelt sich SAP SE

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 261,85 EUR.

Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 261,85 EUR ab. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 261,50 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 264,50 EUR. Bisher wurden heute 45.035 SAP SE-Aktien gehandelt.

Bei 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Am 01.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 165,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,89 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,38 EUR je SAP SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 288,11 EUR je SAP SE-Aktie an.

Am 22.04.2025 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,01 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 8,04 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 22.07.2025 gerechnet. Am 16.07.2026 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,16 EUR je SAP SE-Aktie.

