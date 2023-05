SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel SAP 120,92 EUR

Um 11:49 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 120,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte SAP SE-Aktie bei 120,60 EUR. Bei 121,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 219.061 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,10 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 3,73 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2022 bei 79,58 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 51,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 126,25 EUR.

SAP SE veröffentlichte am 21.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.441,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.077,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte SAP SE am 20.07.2023 präsentieren. Am 18.07.2024 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 5,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

