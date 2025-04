SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich SAP SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 255,20 EUR.

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 255,20 EUR. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 256,85 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 255,35 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 434.603 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2025 auf bis zu 283,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,09 Prozent hinzugewinnen. Am 01.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 165,26 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 35,24 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,38 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 285,89 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 22.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,71 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,09 Prozent auf 9,01 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte SAP SE am 22.07.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 16.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,16 EUR je SAP SE-Aktie.

