DAX bricht weiter ein

Corona-Infektionszahlen steigen weiter

Beim DAX waren zu Beginn des Handels am Montag Abschläge von 2,71 Prozent auf 12.303,41 Punkte auszumachen, welche er aktuell auf 3,24 Prozent und damit 12.236,64 Zähler ausweitet.

Angesichts weiter steigender Corona-Infektionszahlen sprach Marktstratege Stephen Innes von Axi Trader vom "COVID-19-Blues am Montagmorgen". Zudem sorgten die immer näher rückende US-Präsidentschaftswahl und das anhaltende Thema "US-Konjunkturpaket" für Verunsicherung.

"In Italien und Spanien gibt's schon wieder Lockdowns; in Deutschland ziert sich die Politik noch, doch eigentlich ahnt jedermann, dass es auch hier darauf hinauslaufen wird", schrieb die Commerzbank am Morgen und warnten vor erneut heftigen Effekten im Dienstleistungssektor.

ifo-Index fällt

Die Stimmung in deutschen Unternehmen hat sich im Oktober wegen steigender Corona-Infektionszahlen zudem eingetrübt. Der ifo-Geschäftsklimaindex fiel gegenüber dem Vormonat um 0,5 Punkte auf 92,7 Punkte, wie das ifo-Institut am Montag in München mitteilte. Der Rückgang war stärker als erwartet. Analysten hatten mit einem Rückgang auf 93,0 Punkte gerechnet.

Damit ist die jüngste Erholungsphase des wichtigen Konjunkturindikators zunächst unterbrochen. Zuvor war der ifo-Index fünf Monate in Folge gestiegen - nach einem drastischen Einbruch im März und April.

"Angesichts steigender Infektionszahlen nehmen die Sorgen der deutschen Wirtschaft zu", kommentierte ifo-Präsident Clemens Fuest. "Die Unternehmen blicken deutlich skeptischer auf die Entwicklung in den kommenden Monaten". Der entsprechende Indikator für die Erwartungen fiel von 97,4 Punkten im Vormonat auf 95,0 Punkte.

