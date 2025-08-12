Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagnachmittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Sartorius vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 202,80 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 202,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 205,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 199,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 47.545 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2025 markierte das Papier bei 292,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (166,05 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 18,12 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,816 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 257,00 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Sartorius vz veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,74 Prozent auf 884,30 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 16.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 15.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Sartorius vz.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 4,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

