Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 222,50 EUR nach oben.

Das Papier von Sartorius vz konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 222,50 EUR. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 223,80 EUR an. Mit einem Wert von 221,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.714 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 23,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,815 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 254,00 EUR.

Sartorius vz veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,34 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 884,30 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 860,70 Mio. EUR umgesetzt.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q3 2025 wird am 16.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 15.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 4,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

