DAX24.458 +0,1%Est505.655 +0,2%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,48 +0,1%Nas22.844 +0,4%Bitcoin101.883 -0,9%Euro1,1737 +0,1%Öl64,61 +0,5%Gold3.863 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 BASF BASF11 Lufthansa 823212 thyssenkrupp 750000 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX knapp im Plus - Rekord weiter in Sicht -- Asiens Börsen uneins - Feiertag in China -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Boeing, Roche, HOCHTIEF im Fokus
Top News
Aktien von Salzgitter, thyssenkrupp und Co. im Aufwind: Exane sieht neue Spielregeln Aktien von Salzgitter, thyssenkrupp und Co. im Aufwind: Exane sieht neue Spielregeln
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co. Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
So entwickelt sich Sartorius vz

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit positiven Vorzeichen

03.10.25 09:27 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 222,50 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
181,60 EUR 4,80 EUR 2,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Sartorius vz konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 222,50 EUR. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 223,80 EUR an. Mit einem Wert von 221,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.714 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 23,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,815 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 254,00 EUR.

Sartorius vz veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,34 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 884,30 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 860,70 Mio. EUR umgesetzt.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q3 2025 wird am 16.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 15.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 4,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Aktien von Novo Nordisk, Bayer, J&J & Co. ziehen an: Pharmawerte profitieren von US-Deal mit Pfizer

Erste Schätzungen: Sartorius vz öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

September 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Sartorius vz-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2025Sartorius vz OverweightBarclays Capital
24.09.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
19.09.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Sartorius vz OverweightBarclays Capital
24.09.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.09.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
23.07.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.07.2025Sartorius vz Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
29.01.2025Sartorius vz VerkaufenDZ BANK
28.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
15.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sartorius AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen