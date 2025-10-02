Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Zuletzt ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,7 Prozent auf 225,30 EUR.

Das Papier von Sartorius vz legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,7 Prozent auf 225,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Sartorius vz-Aktie sogar auf 228,60 EUR. Mit einem Wert von 218,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 85.127 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 292,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 29,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,815 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 254,00 EUR.

Sartorius vz gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,47 EUR. Im letzten Jahr hatte Sartorius vz einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 884,30 Mio. EUR gegenüber 860,70 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q3 2025 wird am 16.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 15.10.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

