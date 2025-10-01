Sartorius vz Aktie News: Hausse bei Sartorius vz am Mittag

Sartorius vz im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 7,8 Prozent auf 213,40 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 7,8 Prozent im Plus bei 213,40 EUR. In der Spitze legte die Sartorius vz-Aktie bis auf 217,40 EUR zu. Bei 205,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 119.753 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 36,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 166,05 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,815 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 255,00 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 22.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 884,30 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 16.10.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 15.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Sartorius vz.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,96 EUR je Aktie.

