Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz büßt am Mittag ein

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Sartorius vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 190,45 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 1,3 Prozent auf 190,45 EUR nach. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 189,95 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 192,35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.995 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 53,32 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 166,05 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,815 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 257,00 EUR.

Am 22.07.2025 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,34 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 884,30 Mio. EUR gegenüber 860,70 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q3 2025 wird am 16.10.2025 erwartet. Sartorius vz dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,96 EUR je Sartorius vz-Aktie.

