Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagvormittag nahe Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Im XETRA-Handel kam die Sartorius vz-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 193,85 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Sartorius vz-Aktie um 09:07 Uhr im XETRA-Handel bei 193,85 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Sartorius vz-Aktie sogar auf 195,45 EUR. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 193,85 EUR ein. Bei 194,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.002 Sartorius vz-Aktien.

Bei 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 50,63 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Abschläge von 14,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,816 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 257,00 EUR.

Am 22.07.2025 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 884,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 16.10.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 15.10.2026 präsentieren.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

