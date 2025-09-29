DAX23.699 -0,2%ESt505.489 -0,3%Top 10 Crypto15,65 -1,6%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.695 -0,8%Euro1,1752 +0,2%Öl67,13 -0,8%Gold3.814 -0,5%
Aktienkurs im Fokus

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

30.09.25 09:26 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 192,15 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
157,20 EUR -2,20 EUR -1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 192,15 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Sartorius vz-Aktie ging bis auf 190,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 192,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.117 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.01.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,96 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 15,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,815 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 257,00 EUR an.

Am 22.07.2025 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,34 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 884,30 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sartorius vz einen Umsatz von 860,70 Mio. EUR eingefahren.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 16.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 15.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
24.09.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
19.09.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
