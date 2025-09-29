Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit stabiler Tendenz

So entwickelt sich Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Sartorius vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 192,95 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 192,95 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Sartorius vz-Aktie sogar auf 194,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Sartorius vz-Aktie bei 189,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 192,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.450 Sartorius vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 292,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 33,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 166,05 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 13,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,815 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 257,00 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Am 22.07.2025 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 884,30 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sartorius vz einen Umsatz von 860,70 Mio. EUR eingefahren.

Am 16.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 15.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 4,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

