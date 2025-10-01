Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz springt am Mittwochvormittag hoch

DAX23.829 -0,2%ESt505.516 -0,3%Top 10 Crypto15,91 +0,4%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin98.102 +1,0%Euro1,1761 +0,2%Öl66,17 -1,3%Gold3.892 +0,9%
So bewegt sich Sartorius vz

01.10.25 09:27 Uhr
Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Sartorius vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 6,8 Prozent auf 211,30 EUR.

Das Papier von Sartorius vz konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 6,8 Prozent auf 211,30 EUR. Bei 211,60 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 205,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.307 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 292,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Gewinne von 38,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,42 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,815 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 257,00 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Sartorius vz veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 884,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 16.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 15.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
10:41Sartorius vz OverweightBarclays Capital
24.09.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
19.09.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
