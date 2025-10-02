Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Plus bei 223,50 EUR.

Das Papier von Sartorius vz legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 223,50 EUR. Kurzfristig markierte die Sartorius vz-Aktie bei 223,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 218,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.973 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 292,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 23,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 166,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,815 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 255,00 EUR an.

Am 22.07.2025 hat Sartorius vz die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,34 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 884,30 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 860,70 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.10.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 15.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,96 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

