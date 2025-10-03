Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz macht am Mittag Boden gut

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sartorius vz. Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Das Papier von Sartorius vz legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 223,40 EUR. Bei 225,00 EUR erreichte die Sartorius vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 221,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 9.268 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 292,00 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 30,71 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 166,05 EUR am 07.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 25,67 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,815 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 254,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 22.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 884,30 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Sartorius vz am 16.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,96 EUR je Aktie belaufen.

