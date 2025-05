Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz macht am Freitagvormittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 232,20 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 232,20 EUR. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 234,00 EUR. Bei 230,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.518 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 299,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 28,94 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,832 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 267,80 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Sartorius vz ließ sich am 16.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,70 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 0,54 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Sartorius vz im vergangenen Quartal 883,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sartorius vz 819,60 Mio. EUR umsetzen können.

Am 22.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 16.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,95 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

