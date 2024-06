Sartorius vz Aktie News: Anleger schicken Sartorius vz am Montagvormittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 243,70 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 243,70 EUR zu. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 244,90 EUR. Bei 244,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.249 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 383,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 57,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 215,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,930 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 314,75 EUR an.

Sartorius vz veröffentlichte am 18.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,54 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,26 Prozent auf 819,60 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 903,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 19.07.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Sartorius vz.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 5,05 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

