Profil
Sartorius vz im Blick

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagmittag gesucht

06.10.25 12:05 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagmittag gesucht

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 229,50 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
183,60 EUR 2,00 EUR 1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 229,50 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bei 230,00 EUR. Bei 228,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 20.377 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 21,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 166,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 27,65 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,814 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 254,00 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Sartorius vz ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 884,30 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 860,70 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 16.10.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 15.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,95 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2025Sartorius vz OverweightBarclays Capital
24.09.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
19.09.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
