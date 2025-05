Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Kurs der Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 233,70 EUR zu.

Um 15:51 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 233,70 EUR zu. Die Sartorius vz-Aktie legte bis auf 235,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 233,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 32.726 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2024 auf bis zu 299,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 28,11 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 166,05 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 28,95 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,832 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 267,80 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 16.04.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,70 EUR, nach 0,54 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 883,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sartorius vz einen Umsatz von 819,60 Mio. EUR eingefahren.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 22.07.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 16.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Sartorius vz.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius vz-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold

Aktien aus der Gesundheitsbranche von US-Vorgaben belastet

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sartorius vz-Investment von vor 3 Jahren eingefahren