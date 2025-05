Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagmittag freundlich

So entwickelt sich Sartorius vz

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 233,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Sartorius vz-Aktie sogar auf 235,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 233,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.765 Sartorius vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 299,40 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 28,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 166,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 40,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,832 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 267,80 EUR.

Am 16.04.2025 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,70 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Sartorius vz im vergangenen Quartal 883,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sartorius vz 819,60 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Sartorius vz am 22.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 16.07.2026 werfen.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius vz-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold

Aktien aus der Gesundheitsbranche von US-Vorgaben belastet

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sartorius vz-Investment von vor 3 Jahren eingefahren