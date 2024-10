Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 243,40 EUR zu.

Um 09:05 Uhr ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 243,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 243,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 243,80 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 607 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 383,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 57,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 199,50 EUR fiel das Papier am 02.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,04 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,744 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 253,55 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Sartorius vz gewährte am 18.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,35 EUR. Im letzten Jahr hatte Sartorius vz einen Gewinn von 1,39 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Sartorius vz im vergangenen Quartal 860,70 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sartorius vz 832,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Sartorius vz am 17.10.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 4,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

