Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Freitagvormittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 239,50 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 239,50 EUR. Die Sartorius vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 240,70 EUR. Mit einem Wert von 240,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 258 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 383,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 37,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 199,50 EUR am 02.07.2024. Mit Abgaben von 16,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,776 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 248,00 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 18.07.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 860,70 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 832,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.10.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 15.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2024 4,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

