Sartorius vz im Fokus

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

18.09.25 09:30 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Sartorius vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 202,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
170,00 EUR 7,80 EUR 4,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 202,90 EUR. In der Spitze gewann die Sartorius vz-Aktie bis auf 203,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 200,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.776 Sartorius vz-Aktien.

Am 28.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 30,51 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 18,16 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,816 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 257,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 22.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 884,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Sartorius vz am 16.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 15.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 4,96 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
